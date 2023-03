Schmidt e o Sp. Braga-FC Porto: «Pelo menos uma das equipas perderá pontos, talvez até as duas»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre que resultado gostaria de ver no Sp. Braga-FC Porto de domingo, Roger Schmidt assumiu ter uma preferência, mas deixou claro que esse desfecho não afetará o trabalho da sua equipa. "Todas as equipas têm de jogar duas vezes entre si. Pelo menos uma das equipas perderá pontos, talvez até as duas. É bom para nós, mas o jogo de amanhã não influencia no nosso trabalho. Vamos esperar pelo resultado. Temos oito pontos de vantagem, pelo menos. Na nossa cabeça, queremos ser focados, ganhar jogos e conquistar três pontos", garantiu.