Schmidt justifica frase "os jogos mais importantes são contra o FC Porto": «Era uma piada»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt apelidou de "piada" a sua afirmação da véspera, quando disse que os jogos mais importantes do Benfica eram contra o FC Porto. "Estou focado em todos os jogos que se aproximam. Para mim todos os jogos são sempre os mais importantes. Quando disse que os jogos mais importantes para o Benfica eram com o FC Porto era uma piada, porque sei que para os adeptos é o jogo mais importante. Mas honestamente temos a nossa ambição em todas as competições. Queremos chegar às fases a eliminar na Champions, ganhar a Taça da Liga, o campeonato, a Taça de Portugal. É essa a minha ambição. Não estamos apenas focados numa só competição. Não jogámos hoje a 80% de propósito porque queremos estar frescos no sábado. Não faz sentido."