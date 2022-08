A carregar o vídeo ...

Na zona onde estão localizados alguns membros dos No Name, no topo das bancadas por trás da baliza defendida na primeira parte do Benfica-Arouca por Vlachodimos, deflagaram algumas tochas e foram incendiadas algumas cadeiras. Depois de ter sido dado o apito final por parte de Manuel Mota, também rebentaram petardos da mesma zona.