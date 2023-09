A carregar o vídeo ...

O Benfica realizou esta terça-feira o último treino antes do jogo com o Salzburgo, da 1.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas). André Gomes foi o único jogador ausente, tento realizado tratamento e trabalho de ginásio. Gonçalo Guedes, Bernat e Jurasek treinaram normalmente