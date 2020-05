Adeptos do Sporting agredidos a murro e a pontapé por membros de claque benfiquista em Lisboa

A carregar o vídeo ...

Três adeptos do Sporting sofreram domingo à noite ferimentos, dois deles obrigando a internamento hospitalar, em confrontos a murro e pontapé ocorridos, no Lumiar, em Lisboa, com um grupo de 15 homens, supostamente membros de uma claque afeta ao Benfica, avança o 'Correio da Manhã'. A PSP, quando chegou ao local, já só encontrou as vítimas. Um delas recusou ser transportada ao hospital e as outras duas foram para o Hospital de Santa Maria. O CM sabe que ninguém foi identificado. A PSP investiga.