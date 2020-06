A carregar o vídeo ...

Esta segunda-feira Neymar partilhou com os seus seguidores imagens suas, em tronco nu, a acelebrar em cima de uma bicicleta. O internacional brasileiro continua em silêncio sobre as manifestções contra o racismo, na sequência da morte do norte-americano George Floyd , às mãos de um polícia. A postura de Neymar está a ser criticada no Brasil