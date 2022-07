Nuno Tavares estreou-se pelo Marselha e... quase foi expulso minutos depois

A carregar o vídeo ...

Nuno Tavares estreou-se este domingo com a camisola do Marselha, num particular que o clube francês acabou por perder diante do Milan, por 2-0. O lateral-esquerdo entrou ao intervalo, assim como Rafael Leão no atual campeão italiano, numa altura em que o emblema de Milão já tinha fixado o resultado final do encontro, com Messias a apontar o primeiro (11') e a assistir Giroud para o segundo (28'). O primeiro jogo do português, de 22 anos, pelo Marselha podia ter sido 'manchada' com uma expulsão pouco depois de ter entrado em campo, algo que só não aconteceu porque Messias estava em fora de jogo. Ora veja. [Vídeo: Youtube]