Vítor Pinto reage à denúncia de insultos a Nicolía: «Deve ser a primeira vez na televisão que não consigo comentar…»

Carlos Nicolía fez esta quinta-feira uma publicação no Instagram a denunciar os insultos que recebe sempre que vai ao Dragão Arena. O jogador do Benfica denuncia que a situação é recorrente desde que chegou a Portugal e que "os adeptos atrás do banco de suplente (não a claque) gritam assassino, mataste a tua mulher".