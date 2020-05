15 anos do 'Herói de Alkmaar': o golo de Miguel Garcia que apurou o Sporting para a final da Taça UEFA

A carregar o vídeo ...

No último suspiro. Esta terça-feira cumpre-se o 15.º aniversário do golo do 'Herói de Alkmaar'. Miguel Garcia, antigo lateral-direito do Sporting, entrou para a história do clube de Alvalade quando, aos 120 minutos, no encontro diante do AZ Alkmaar, na Holanda, fez de cabeça o golo que colocou o Sporting na final da Taça UEFA 2004/05. Recorde o momento histórico. [Vídeo: Facebook / Sporting]