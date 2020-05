'Leão' Filipe Chaby visitou os PodCast Record

A carregar o vídeo ...

Filipe Chaby é futebolista do Sporting e um homem que não deixa nada por dizer. Esteve nos PodCast Record com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto, numa conversa que foi da íntima ligação ao emblema de Alvalade até às histórias mais divertidas da carreira. Pelo meio, ficámos a saber que a 'aventura' no Twitch está a correr de feição e que há nomes de companheiros que nunca esquece... A não perder, esta sexta-feira, no Record Online.