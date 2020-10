O Sporting deixa os Açores com três pontos na bagagem, conquistando a terceira vitória na Liga NOS, todas obtidas fora de portas, à passagem da quinta jornada da competição. Os leões venceram com um bis de Pote, que marcou na primeira e na segunda parte. O Santa Clara ainda empatou, por Thiago Santana. A equipa de Amorim ganha, assim, embalo para o encontro a meio da semana com o Gil Vicente.