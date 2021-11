O resumo do Moreirense-P. Ferreira: os golos, os casos e outros lances

Moreirense e Paços de Ferreira empataram esta noite a um golo na partida que marcou o fecho da ronda da Liga Bwin. Os castores entraram melhor, viram um golo ser-lhes anulado na primeira metade, antes de Lucas Silva ter aberto o marcador já no segundo tempo, aos 64'. Tudo parecia bem encaminhado, com os castores aparentemente tranquilos, até que André Luís conseguiu chegar ao empate a quatro minutos do final.