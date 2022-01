Sporting vence a Allianz Cup graças a uma reviravolta, num jogo em que teve mais oportunidades que o Benfica. As águias colocaram-se na frente no primeiro remate à baliza, com o Sporting a demonstrar outra capacidade no ataque na 2ª parte. Inácio e Sarabia fizeram os golos que operaram a reviravolta, dando o segundo título seguido dos leões na Taça da Liga.