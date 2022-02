O jogo termina com a vitória do Sporting por 2-0 com golos de Sarabia e Matheus Reis. Após 45 minutos de mau futebol, os leões superiorizaram-se no segundo tempo, mas só descansaram após o golo do brasileiro. A maior dor de cabeça para Rúben Amorim foi mesmo o quinto amarelo visto por Porro e a saída de Pote com queixas musculares.