O resumo do Santa Clara-Benfica: os golos, os casos e outros lances

O segundo tempo foi mais animado nos Açores, já que a equipa da casa ainda se aproximou algumas vezes da baliza adversária. Muito pelos pés de Gabriel Silva. Apesar de outra ousadia dos homens de Jorge Simão na segunda parte, as águias foram gerindo tranquilamente o 2-0 e ainda deu para… registar o regresso de Gonçalo Guedes. O jogador formado no Benfica Campus entrou aos 64’ e aos 80’ fez o gosto ao pé de águia ao peito. Aursnes e Ramos foram os autores dos outros dois golos, no triunfo benfiquista a valer para a 17ª jornada da Liga.