O resumo do Sporting-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O FC Porto conquista a Allianz Cup. Os dragões venceram o Sporting por 2-0, com um golo em cada parte. Aos 10’, Eustáquio abriu o marcador num lance em que Adán foi mal batido. No segundo tempo, os leões ficaram reduzidos a dez jogadores numa etapa com muitas quezílias. Paulinho viu o segundo cartão amarelo após acertar com o cotovelo na cara de Otávio e, depois, os dragões aumentaram a vantagem com um cabeceamento certeiro de Marcano, aos 86’.