O Sporting venceu o Boavista por 3-0 e manteve distâncias para os rivais da frente: Nuno Santos abriu o ativo com um golaço, aos 17', aumentou a vantagem aos 43' na sequência de um auto-golo de Trincão e Paulinho, já a fechar, encostou para o último festejo do jogo. Agora, é tempo de pensar no Arsenal...