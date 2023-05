Loucura na saída do autocarro do Benfica rumo ao estádio da Luz

A carregar o vídeo ...

Várias dezenas de adeptos do Benfica marcaram presença no Seixal para apoiar a equipa na saída do autocarro rumo ao Estádio da Luz, palco para o último jogo da temporada, frente ao Santa Clara. Entretanto, o autocarro do FC Porto também já abandonou a unidade hoteleira para rumar ao Estádio do Dragão, palco do penúltimo encontro dos dragões esta temporada, diante do Vitória de Guimarães.