O Benfica é campeão nacional! Num jogo tranquilo, as águias impuseram-se face a um Santa Clara já despromovido e venceram por 3-0, com golos de Gonçalo Ramos (7'), Rafa (28') e Grimaldo (60', de penálti), que marcou na despedida. É o 38º título da história das águias, quatro anos depois do último. A festa promete parar o país nas próximas horas!