O resumo do Sporting-Vizela: os golos, os casos e outros lances

Apito final na estreia do leão e é caso que o sol voltou a sorrir em Alvalade depois da tempestade. Uma 1ª parte muito competente do Sporting, que facilmente poderia ter chegado ao intervalo a vencer por mais do que 2-0. Na 2ª parte, o Vizela colocou as garras de fora e rapidamente marcou dois golos e levou os adeptos aos assobios. A equipa de Rúben Amorim não desistiu e no último suspiro foi feliz. Entrada difícil, mas com missão cumprida por parte dos leões.