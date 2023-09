O resumo do Vizela-Benfica: o golo, os casos e outros lances

O Benfica alcançou a quarta vitória consecutiva, ao bater o Vizela, por 2-1. Depois de uma primeira parte em que dominou de forma clara, foi sem surpresa que chegou ao intervalo a vencer, por 2-0, com golos de Musa e Di María. Depois, no segundo tempo, a tendência manteve-se e as águias tiveram várias oportunidades para dilatar o marcador, mas Buntic, com uma enorme exibição, foi adiando golos atrás de golos. Depois, um penálti, permitiu ao Vizela reduzir, o que manteve alguma incerteza no resultado até final. Mas apesar da confiança que os minhotos ganharam, não conseguiramvoltar a bater Trubin que, na verdade, teve uma noite muito tranquila.