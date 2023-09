O resumo do Portimonense-Benfica: os golos, os casos e outros lances

Com uma segunda parte bem mais animada que a primeira, o Benfica regressa a Lisboa do Algarve com três pontos na bagagem. Mas nem sempre esteve tranquilo. Isto porque, regressados do intervalo a vencer por 2-0 (golos de Bah e Musa), os encarnados viram a equipa da casa reduzir, aos 56’. Pouco depois, o Portimonense podia ter mesmo empatado, após mão de Morato na área, não fosse Trubin defender o penálti. Mas não passou de um susto. Aos 66’, Neres fez finalmente o gosto ao pé e fechou a vitória benfiquista, por 3-1.