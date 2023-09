O Sporting venceu em Alvalade por 2-0 diante do Rio Ave, um resultado alcançado na primeira parte com golos de Paulinho e Edwards. O Sporting assim volta à liderança em igualdade pontual com o FC Porto e pode tirar partido do clássico da próxima sexta-feira. Com Gyökeres a ficar no banco e a ser poupado, a única nota negativa vai para a lesão de Diomande nos descontos.