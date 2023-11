O resumo do V. Guimarães-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

O Vitória chegou a encostar o FC Porto às cordas na etapa inicial, mas não teve o discernimento necessário para dar expressão à toada de assalto que lançou Diogo Costa para a montra do jogo e acabou por pagar muito caro o reflexo dessa ineficácia. André Silva abriu o marcador na recarga a um penálti, mas a cabeçada de Zaidu acabou por diluir esse golpe anímico vitoriano e a cambalhota no marcador foi consumada com o bonito golo de Francisco Conceição já na etapa complementar. Três pontos amealhados que para já permite aos dragões igualar o Benfica no 2º lugar da Liga Betclic à condição.