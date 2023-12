O Benfica derrotau o Famalicão por 3-0 e subiu à liderança do campeonato, de forma provisória. As águias saltaram para a frente aos 31 minutos, por Arthur Cabral. Na segunda parte, as águias passaram por dificuldades com o Famalicão a criar algumas oportunidades (valeu Trubin e até o poste), mas o Benfica em duas transições sentenciou a partida, primeiro com Musa a assistir Rafa e depois a acontecer o contrário.