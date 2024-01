O resumo do Benfica-Boavista: os golos, os casos e outros lances

Fim do jogo na Luz, com o Benfica a levar de vencida o Boavista por 2-0, continuando no 2º lugar da Liga Betclic com 45 pontos, a um do líder Sporting. Num jogo dominado pela equipa de Roger Schmidt e com os axadrezados a apostarem nos contra-ataques para criar perigo, Di María inaugurou o marcador para os encarnados no início da segunda parte, depois de já ter visto um golo anulado minutos antes, e assistiu Marcos Leonardo para o segundo já em período de compensação. O jovem avançado brasileiro, contratado neste mercado ao Santos, voltou a faturar e fechou as contas.