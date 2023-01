A agressão que choca o futebol polaco: árbitro vai ao VAR não hesita no vermelho

A carregar o vídeo ...

A jornada do campeonato polaco que está a ser disputada este sábado ficou marcada pela agressão do lateral croata Fran Tudor ao médio Milosz Szczepanski, no jogo que colocou frente a frente o Warta Poznan e o Rakow Czestochowa. Tudor foi agarrado por trás e num gesto com o braço atingiu o adversário na cara com o cotovelo e com as costas da mão. O árbitro foi ao VAR e deu-lhe o vermelho direto, tendo ainda mostrado um amarelo a Szczepanski pelo agarrão. (Vídeo Twitter/Canal+ Sport)