Marcelo foi esta segunda-feira apresentado como reforço dos gregos do Olympiacos, numa cerimónia que decorreu no estádio da formação helénica, com milhares de adeptos aos saltos e com cânticos para o experiente lateral-esquerdo brasileiro desde as bancadas. Vangelis Marinakis, CEO do clube, apresentou o ex-Real Madrid como "uma verdadeira lenda do futebol mundial".