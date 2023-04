A carregar o vídeo ...

Francisco Ramos, médio do Radomiak Radom da Polónia, sofreu uma grave lesão no encontro da liga polaca frente ao Cracóvia no sábado. Numa nota publicada no site, o clube revelou que o choque causou uma "fratura multifragmentária de ambas as canelas" e que o português já foi operado [Vídeo Youtube]