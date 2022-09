A carregar o vídeo ...

Draxler reforça o Benfica por empréstimo do PSG. A carreira do alemão começou no Schalke 04 e um dos momentos altos até foi protagonizado num jogo particular com o Al Saad. Esta assistência de calcanhar para Raul em 2013 ficou na memória...[Vídeo: Schalke 04].