A assustadora queda que marcou a penúltima etapa do Tour: Bilbao quase passou por cima da cabeça de Rodríguez

O momento captado no vídeo acima já tem praticamente um mês, mas apenas agora conheceu a luz do dia. Aconteceu a 22 de julho, na penúltima etapa do Tour'2023, quando Carlos Rodríguez e Sepp Kuss sofreram uma violenta queda que os deixou visivelmente marcados. Até agora não se sabia como tinha sucedido e chega a ser impressionante a forma como tudo aconteceu. Rodríguez é o primeiro a cair, perde o controlo da sua bicicleta e, ao ir ao solo, é autenticamente atropelado por Kuss, que acaba por cair logo depois. Atrás de ambos, num momento assustador, passa Pello Bilbao, que por milagre não passa por cima da cabeça do espanhol da INEOS.