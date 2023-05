À atenção do Benfica: o corte de Kerkez que se tornou viral nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

O vídeo acima já tem uma semana, mas a verdade é que apenas agora chegou ao nosso conhecimento e, apesar do atraso, entendemos que merece o devido destaque. A figura do mesmo é Milos Kerkez, defesa esquerdo húngaro do AZ pretendido pelo Benfica. Diante do NEC, na penúltima jornada da Eredivisie, o lateral assinou um corte que se tornou viral nas redes sociais, já que demonstrou um compromisso enorme para impedir a progressão contrária.