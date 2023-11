À atenção do Benfica: Schjelderup continua em grande na Dinamarca e hoje voltou a ser decisivo

A carregar o vídeo ...

Depois das três assistências que fez no jogo com o Viborg, o jovem avançado Andreas Schjelderup voltou este domingo a ser decisivo no Nordsjaelland, desta feita ao marcar o golo que decidiu o triunfo da sua equipa diante do Vejle. Por curiosidade, apesar de já ter sido importante noutros jogos, o dianteiro ligado contratualmente ao Benfica não marcava em jogos de clubes desde abril, quando faturou na goleada sofrida pelo Benfica B diante do Moreirense, por 7-4.