A atitude de Mbappé após deixar adepta a sangrar do nariz

Kylian Mbappé atingiu uma adepta na cara, após um remate durante o aquecimento, que se realizou pouco antes do apito inicial do Estrasburgo-PSG, que terminou empatado e garantiu o bicampeonato aos parisienses. O que está a dar que falar é a atitude do internacional gaulês, que se mostrou preocupado com a adepta - que teve de receber assistência - e ofereceu-lhe a camisola do jogo, após o apito final do encontro. [Vídeo: PSG]