A carregar o vídeo ...

A Kings League reuniu domingo mais de 92 mil pessoas e muitos vídeos têm sido divulgados sobre a competição. Este mostra um dos momentos da conferência de imprensa prévia à final four e envolve Piqué e o Dj Mariio, que se levantou e ameaçou deixar a sala depois das palavras do ex-jogador do Barcelona.