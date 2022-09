A carregar o vídeo ...

Rúben Neves e Pedro Neto gozaram o prato com o colega de equipa do Wolverhamtpon. Os internacionais portugueses fizeram Daniel Podence adivinhar os valores que lhe foram atribuídos no FIFA23 e o avançado esteve sempre longe. "Eles disseram que este ano estás a correr para trás", brincou Pedro Neto.