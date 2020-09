A banana, uma 'luta' com a máscara e olhos postos no campo: o jogo de Ronaldo na bancada

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo (a recuperar de uma infeção num dedo do pé direito) assistiu ao Portugal-Croácia ( 4-1 ) na bancada, lugar onde, obviamente, não está habituado a ficar. Ora, o Esporte Interativo esteve de olhos postos no que o capitão da Seleção Nacional foi fazendo durante o jogo no Estádio do Dragão e as imagens falam por si: do caricato momento em que tentava comer uma banana à 'dança' da máscara na sua cara... [Vídeo Twitter Esporte Interativo]