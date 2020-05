A carregar o vídeo ...

Para lá da brutal finalização de Alistair Overeem sobre Walt Harris, o UFC on ESPN 8, realizado esta madrugada em Jacksonville, contou também com uma batalha 'sangrenta' entre Nate Landwehr e Darren Elkins. No final, venceu Landwehr por decisão unânime, num combate que acabou em grande 'fair play', apesar da brutal pancadaria que se deu no octógono.