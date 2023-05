À beira das vias de facto: Acuña e Corona tiveram de ser separados de adeptos da Roma na final da Liga Europa

A carregar o vídeo ...

Os jogadores do Sevilha, Jesús Corona e Acuña, ex-FC Porto e Sporting, respetivamente, viram o encontro da final da Liga Europa da bancada do estádio em Budapeste. Durante a partida, alguns adeptos da Roma 'picaram' os jogadores da formação espanhola e se não fosse a segurança no local, tudo poderia ter chegado a vias de facto. [Imagens: Fox Sports]