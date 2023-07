A carregar o vídeo ...

O Al Nassr divulgou esta terça-feira os bastidores do particular com o PSG, no Japão, encontro que terminou com um empate sem golos (0-0). No vídeo partilhado pelo clube saudita, é possível ver algumas imagens de bastidores que mostram a boa disposição entre Cristiano Ronaldo, Neymar e Luís Castro no final da partida. [Vídeo: Al Nassr]