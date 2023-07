A brincadeira de Gabriel Jesus com Zinchenko que está a dar que falar nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

Gabriel Jesus e Zinchenko davam uma entrevista quando, em fundo, se ouviu o som de uma sirene. O brasileiro, num ápice, volta-se para o colega, toca-lhe no braço, atira um "olha, o teu táxi" e desfaz-se à gargalhada perante a reação, quase sem saber o que dizer, do ucraniano. O comentário de Gabriel Jesus era uma forma bem humorada de abordar os constantes problemas físicos do ucraniano, mas a verdade é que muitos adeptos viram a piada como de mau gosto, já que o país natal do esquerdino se encontra em guerra, como se sabe.