A 'bronca' de Bruno Fernandes a Alex Telles: «Isto é para jogar futebol. Filma o meu p...»

A agência que representa Alex Telles partilhou nos últimos dias um clipe no qual mostra como é o dia do defesa no Manchester United e um dos momentos mais caricatos foi protagonizado à chegada ao centro de treinos... com Bruno Fernandes. O esquerdino tinha acabado de chegar e estava à conversa com Fred, quando o português interveio de uma forma bem direta... com muitos 'pis' à mistura.