A brutal cotovelada que animou a noite de combates no UFC

A carregar o vídeo ...

2021 está a ser definitivamente um grande ano no UFC no que a grandes combates diz respeito. Esta madrugada não foi diferente, com o checo Jirí Procházka a ser a grande figura pela forma como deu conta de Dominick Reyes logo no segundo assalto. Uma cotovelada 'metida' de forma perfeita, que deixou o norte-americano fora de cena e que colocou o checo na rota por voos maiores no UFC. Ao segundo combate na organização, Procházka segue imbatível e consegue também ampliar para 12 o número de vitórias seguidas ne carreira. E agora, ao que tudo indica, o checo terá a chance de lutar pelo cinturão dos médios-pesados com o vencedor do combate entre Jan Blachowicz e Glover Teixeira.