A brutal frase de Shaquille O'Neal que deixou Donovan Mitchell sem palavras

A carregar o vídeo ...

Diante dos New Orleans Pelicans, Donovan Mitchell destacou-se com 36 pontos, ajudou os Utah Jazz a chegar ao sétimo jogo consecutivo a ganhar, mas nem isso parece ser suficiente para convencer Shaquille O'Neal. Antigo jogador e atual comentador, Shaq entrevistou o craque dos Jazz e foi com uma brutal honestidade que deixou o jovem de 24 anos completamente sem palavras. "És um dos meus jogadores favoritos, mas não tens o que é necessário para chegar ao nível seguinte", atirou o antigo craque. A reação de Mitchell diz tudo...