A caricata reação de Guardiola ao anúncio do acordo entre Kane e Bayern Munique

Quando Guardiola fazia a antevisão do encontro entre o Manchester City e o Burnley (esta sexta-feira, 20h) um dos jornalistas que estava na sala de imprensa revelou a Guardiola que o Bayern Munique chegou a acordo com o Tottenham para a contratação de Harry Kane. O treinador do Manchester City, que é um grande admirador do avançado inglês, reagiu de forma caricata... [Vídeo Twitter Football Daily]