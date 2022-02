A cena de pancadaria que animou a noite de jogos da NHL

A carregar o vídeo ...

As cenas de pancadaria no hóquei no gelo não são propriamente uma novidade, mas para os fãs é sempre algo de entusiasmar. Especialmente quando a qualidade da luta é do nível daquela que Nic Deslauriers (Anaheim Ducks) e Jamie Oleksiak (Seattle Kraken) deram esta madrugada... No final, ao contrário da luta que parece ter acabado em empate, foram os de Seattle a vencer, por 4-3.