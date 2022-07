A carregar o vídeo ...

Andraz Sporar aterrou esta sexta-feira na Grécia pouco depois das 15 horas, tendo chegado via Madrid para poder integrar-se o mais rápido possível com a restante equipa do Panathinaikos, segundo os gragos da 'SDNA'. O antigo avançado do Sporting assinou até 2026 com o clube grego. [Vídeo: SDNA]