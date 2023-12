A conversa de Cristiano Ronaldo com o presidente do Al Hilal logo após o jogo

A carregar o vídeo ...

Após a derrota do Al Nassr com o Al Hilal (3-0), onde a formação de Cristiano Ronaldo e companhia protestou em várias situações com a equipa de arbitragem, CR7 encontrou o presidente do Al Hilal, Fahad bin Nafel, à entrada para o túnel de acesso aos balneários. Ainda a quente, deu conta de algumas coisas que se passaram no encontro e discussão, apesar de tudo, decorreu de forma cordial e até com alguns sorrisos à mistura.