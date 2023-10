A conversa entre Beckham e Zidane que mudou a história do futebol: «Zizou disse-me mesmo isto?»

A carregar o vídeo ...

No documentário sobre a carreira de David Beckham, na Netflix, o antigo internacional inglês contou como se processou a sua transferência do Manchester United para o Real Madrid. O primeiro passo - e fundamental - aconteceu precisamente após um encontro entre as duas equipas, para a Liga dos Campeões, em 2003, quando Zidane se aproximou do médio e lançou o repto para se juntar aos 'galáticos'. Depois... fez-se história no futebol.