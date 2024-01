A correr para o autocarro... mas a coxear: as imagens de Pote após o jogo com o Sp. Braga

A carregar o vídeo ...

Pote esteve em dúvida para o jogo com o Sp. Braga (vitória dos minhotos por 1-0 ), com queixas num pé, mas foi titular e alinhou os 90 minutos, apesar de o ter feito em "sacrifício", como Rúben Amorim revelou no final. "Ele cortou-se no pé e teve de ser cosido . Eu não sou de forçar quando um jogador não se sente bem... Sou treinador e sei que é difícil. Fez um excelente jogo e em sacrifício", vincou o técnico leonino. No final do encontro, o jogador esteve à conversa com alguns amigos e a CMTV captou imagens do camisola 8 leonino a caminho do autocarro da equipa